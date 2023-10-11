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Квартиры в Бакталорантхаза, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Бакталорантхаза, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Бакталорантхаза, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€33,361
Квартира 1 комната в Бакталорантхаза, Венгрия
Квартира 1 комната
Бакталорантхаза, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€15,397
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