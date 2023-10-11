Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Венгрия
  4. Бакталорантхаза

Жильё в Бакталорантхаза, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 7 комнат в Бакталорантхаза, Венгрия
Дом 7 комнат
Бакталорантхаза, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
€101,899
Квартира 2 комнаты в Бакталорантхаза, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Бакталорантхаза, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€33,361
Квартира 1 комната в Бакталорантхаза, Венгрия
Квартира 1 комната
Бакталорантхаза, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€15,397
Realting.com
Перейти