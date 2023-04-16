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Купить дом в Bajai jaras, Венгрия

Байя
10
17 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Давод, Венгрия
Дом 4 комнаты
Давод, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м²
€ 20,942
Дом 5 комнатв Фельшёсентиван, Венгрия
Дом 5 комнат
Фельшёсентиван, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 157 м²
€ 86,153
Дом 3 комнатыв Байя, Венгрия
Дом 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м²
€ 50,340
Дом 3 комнатыв Байя, Венгрия
Дом 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м²
€ 156,401
Дом 3 комнатыв Байя, Венгрия
Дом 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 116 м²
€ 206,768
Дом 3 комнатыв Байя, Венгрия
Дом 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 124,326
Дом 14 комнатв Вашкут, Венгрия
Дом 14 комнат
Вашкут, Венгрия
14 Количество комнат 3 ванных комнат 712 м²
€ 92,515
Дом 4 комнатыв Байя, Венгрия
Дом 4 комнаты
Байя, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 105,770
Дом 5 комнатв Байя, Венгрия
Дом 5 комнат
Байя, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 157 м²
€ 119,024
Дом 4 комнатыв Серемле, Венгрия
Дом 4 комнаты
Серемле, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 42,149
Дом 3 комнатыв Шукёшд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шукёшд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 48,776
Дом 5 комнатв Байя, Венгрия
Дом 5 комнат
Байя, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м²
€ 527,522
Дом 5 комнатв Батмонаштор, Венгрия
Дом 5 комнат
Батмонаштор, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 134 м²
€ 42,414
Дом 4 комнатыв Батмонаштор, Венгрия
Дом 4 комнаты
Батмонаштор, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 52,752
Дом 6 комнатв Байя, Венгрия
Дом 6 комнат
Байя, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 221 м²
€ 158,787
Дом 5 комнатв Байя, Венгрия
Дом 5 комнат
Байя, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 278,341
Дом 4 комнатыв Байя, Венгрия
Дом 4 комнаты
Байя, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м²
€ 70,248

Параметры недвижимости в Bajai jaras, Венгрия

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