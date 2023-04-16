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Купить квартиру в Bajai jaras, Венгрия

Байя
12
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12 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Байя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 63,356
Квартира 1 комнатав Байя, Венгрия
Квартира 1 комната
Байя, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 44,800
Квартира 3 комнатыв Байя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 60,970
Квартира 1 комнатав Байя, Венгрия
Квартира 1 комната
Байя, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 52,487
Квартира 1 комнатав Байя, Венгрия
Квартира 1 комната
Байя, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 60,970
Квартира 2 комнатыв Байя, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 47,450
Квартира 2 комнатыв Байя, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 63,356
Квартира 4 комнатыв Байя, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Байя, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м²
€ 145,798
Квартира 2 комнатыв Байя, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 54,316
Квартира 2 комнатыв Байя, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 55,642
Квартира 3 комнатыв Байя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м²
€ 92,515
Квартира 3 комнатыв Байя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 111,336

Параметры недвижимости в Bajai jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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