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Дома в Байя, Венгрия

10 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 4 комнаты
Байя, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 338,660
Дом 3 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м²
€ 49,854
Дом 3 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м²
€ 154,891
Дом 3 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 116 м²
€ 204,771
Дом 3 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 123,125
Дом 4 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 4 комнаты
Байя, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 104,748
Дом 5 комнат в Байя, Венгрия
Дом 5 комнат
Байя, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 157 м²
€ 117,875
Дом 6 комнат в Байя, Венгрия
Дом 6 комнат
Байя, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 221 м²
€ 157,254
Дом 5 комнат в Байя, Венгрия
Дом 5 комнат
Байя, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 275,654
Дом 4 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 4 комнаты
Байя, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м²
€ 69,570
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