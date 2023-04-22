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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Бач-Кишкун
Bajai jaras
Байя
Квартиры
Квартиры в Байя, Венгрия
Квартира
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13 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 67,995
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 62,744
Квартира 1 комната
Байя, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
€ 39,117
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 60,381
Квартира 1 комната
Байя, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 51,980
Квартира 1 комната
Байя, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
€ 60,381
Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 46,992
Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 62,744
Квартира 4 комнаты
Байя, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
108 м²
€ 144,390
Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 53,792
Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 55,104
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
€ 91,622
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 110,261
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