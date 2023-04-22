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Жильё в Байя, Венгрия

23 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 4 комнаты
Байя, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 338,660
Квартира 2 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 67,995
Квартира 3 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 62,744
Квартира 3 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 60,381
Квартира 1 комната в Байя, Венгрия
Квартира 1 комната
Байя, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 39,117
Квартира 1 комната в Байя, Венгрия
Квартира 1 комната
Байя, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 51,980
Дом 3 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м²
€ 49,854
Дом 3 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м²
€ 154,891
Дом 3 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 116 м²
€ 204,771
Квартира 1 комната в Байя, Венгрия
Квартира 1 комната
Байя, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 60,381
Квартира 2 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 46,992
Квартира 2 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 62,744
Квартира 4 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Байя, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м²
€ 144,390
Квартира 2 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 53,792
Дом 3 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 123,125
Квартира 2 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 55,104
Квартира 3 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м²
€ 91,622
Дом 4 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 4 комнаты
Байя, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 104,748
Дом 5 комнат в Байя, Венгрия
Дом 5 комнат
Байя, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 157 м²
€ 117,875
Дом 6 комнат в Байя, Венгрия
Дом 6 комнат
Байя, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 221 м²
€ 157,254
Дом 5 комнат в Байя, Венгрия
Дом 5 комнат
Байя, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 275,654
Квартира 3 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 110,261
Дом 4 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 4 комнаты
Байя, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м²
€ 69,570
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