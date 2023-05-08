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Дома в Бадачоньтомай, Венгрия

25 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€ 884,943
Дом 3 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 266,290
Дом 3 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 213,839
Дом 3 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€ 320,086
Дом 2 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€ 101,943
Дом 3 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€ 696,657
Дом 9 комнат в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 9 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
€ 258,220
Дом 3 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 255,262
Дом 2 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 188,286
Дом 5 комнат в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 5 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€ 295,609
Дом 2 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€ 229,709
Дом 6 комнат в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 6 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
€ 591,486
Дом 3 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 214 м²
€ 285,118
Дом 2 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
€ 53,527
Дом 8 комнат в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 8 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 305 м²
€ 672,449
Дом 5 комнат в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 5 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 277 м²
€ 483,894
Дом 4 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
€ 537,690
Дом 3 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€ 309,327
Дом 3 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 309,327
Дом 8 комнат в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 8 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 473 м²
€ 524,510
Дом 4 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
€ 147,670
Дом 2 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 107,323
Дом в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом
Бадачоньтомай, Венгрия
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
€ 91,446
Дом в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом
Бадачоньтомай, Венгрия
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
€ 100,102
Дом 3 ванных в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 3 ванных
Бадачоньтомай, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Количество этажей 3
€ 171,872
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