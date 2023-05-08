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Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Tapolcai jaras
Бадачоньтомай
Жильё в Бадачоньтомай, Венгрия
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25 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
3
2
180 м²
€ 884,943
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
3
2
120 м²
€ 266,290
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
3
1
58 м²
€ 213,839
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
3
1
150 м²
€ 320,086
Дом 2 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
2
1
40 м²
€ 101,943
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
3
1
130 м²
€ 696,657
Дом 9 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
9
4
240 м²
€ 258,220
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
3
1
100 м²
€ 255,262
Дом 2 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
2
1
62 м²
€ 188,286
Дом 5 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
5
2
160 м²
€ 295,609
Дом 2 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
2
1
103 м²
€ 229,709
Дом 6 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
6
3
400 м²
€ 591,486
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
3
1
214 м²
€ 285,118
Дом 2 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
2
40 м²
€ 53,527
Дом 8 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
8
8
305 м²
€ 672,449
Дом 5 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
5
5
277 м²
€ 483,894
Дом 4 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
4
5
300 м²
€ 537,690
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
3
1
170 м²
€ 309,327
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
3
1
80 м²
€ 309,327
Дом 8 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
8
2
473 м²
€ 524,510
Дом 4 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
4
3
90 м²
€ 147,670
Дом 2 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
2
1
56 м²
€ 107,323
Дом
Бадачоньтомай, Венгрия
55 м²
1
€ 91,446
Дом
Бадачоньтомай, Венгрия
60 м²
1
€ 100,102
Дом 3 ванных
Бадачоньтомай, Венгрия
3
211 м²
3
€ 171,872
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