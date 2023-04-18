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Купить дом в Bacsalmasi jaras, Венгрия

1 объект найдено
Дом 5 комнатв Бачбокод, Венгрия
Дом 5 комнат
Бачбокод, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 53,196

Параметры недвижимости в Bacsalmasi jaras, Венгрия

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