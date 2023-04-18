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Купить квартиру в Bacsalmasi jaras, Венгрия

Бачальмаш
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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Бачальмаш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Бачальмаш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 16,120

Параметры недвижимости в Bacsalmasi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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