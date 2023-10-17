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Виллы в медье Бач-Кишкун, Венгрия

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2 объекта найдено
Вилла 13 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Лайошмиже, Венгрия
Вилла 13 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Лайошмиже, Венгрия
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Необычайное инвестиционное предложение!ПРОДАЕТСЯ | К северу от Кечкемета, в направлении Буда…
€696,468
Вилла с парковкой, с балконом, с Excelent brightness в Дунапатай, Венгрия
Вилла с парковкой, с балконом, с Excelent brightness
Дунапатай, Венгрия
Площадь 1 121 м²
Количество этажей 4
В озере графства Бакс-Кискун Сцелиди прямой közeléből, на использование четыре тоскующих зам…
€285,556

Параметры недвижимости в медье Бач-Кишкун, Венгрия

недорогая
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