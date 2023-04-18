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Купить дом в Бабольна, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Бабольна, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бабольна, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 126,005
Дом 2 ванныхв Бабольна, Венгрия
Дом 2 ванных
Бабольна, Венгрия
2 ванных комнат 429 м² Количество этажей 2
€ 211,900
У него есть предприятие, с большой семьей, больше поколений будут двигаться вместе, у него е…
Дом 2 ванныхв Бабольна, Венгрия
Дом 2 ванных
Бабольна, Венгрия
2 ванных комнат 240 м²
€ 225,201
*** Kivételes ajánlat! *** На Bábolna на продажу он строился в 2008 году, роскошная реали…
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