ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Венгрия
Aszodi jaras
Студии
Квартиры-студии в Aszodi jaras, Венгрия
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
2
284 м²
2
Через 18. окружность рядом с Nagykórösi úthoz Два поколения, чтобы застраховать жизнь вмест…
€227,331
Рекомендовать
Дом 1 ванная с балконом, с transformable rooms, с Excelent brightness
Эрд, Венгрия
1
150 м²
1
Стоит того, чтобы в Фельсо парк городской продавец это 150-нанометровый одноэтажный семейный дом
€131,844
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с парковкой, новое здание, с transformable rooms
Седеркень, Венгрия
1
112 м²
Продавцы новостроенных таунхаусов в тихой части ежевики: - 112 нм - внутренний двухэтажный…
€94,151
Рекомендовать
Квартира
Венгрия
56 м²
€0
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
37 м²
€118,563
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
2
118 м²
Luxury apartment next to Andrássy út and Liszt Ferenc tér! I offer for sale this property …
€460,000
Рекомендовать
Квартира 6 комнат
Будапешт, Венгрия
6
6
82 м²
€343,277
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с парковкой, новое здание, с transformable rooms
Debreceni jaras, Венгрия
1
65 м²
В Дебрецене рядом с Петёфи térhez и трамваем, современный, расчищает дизайн красивого кондом…
€110,204
Рекомендовать
Квартира 2 ванных с парковкой, с балконом, с мебелью
Будапешт, Венгрия
2
74 м²
Я ПОЛНОСТЬЮ ОБРАБОТАН, ОБОРУДОВАН И ДАЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮ, ВЫСОКИЕ УЧАСТНИКИ ДЛЯ ПОКУПКИ В ПЛАНИ…
€142,151
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4
1
80 м²
€96,382
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4
1
62 м²
€76,171
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с парковкой, новое здание, с transformable rooms
Эрд, Венгрия
1
73 м²
Стойте того, паркуют город, который с его стороны любят достойно, 1 200 нм сюжета в процессе…
€102,221
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Aszodi jaras, Венгрия
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL