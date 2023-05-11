Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Центральная Венгрия
  4. медье Пешт
  5. Aszodi jaras
  6. Дома

Дома в Aszodi jaras, Венгрия

Тура
16
Асод
4
58 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Гальгахевиз, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гальгахевиз, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
€ 86,010
Дом 5 комнат в Тура, Венгрия
Дом 5 комнат
Тура, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
€ 749,898
Дом 4 комнаты в Гальгахевиз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гальгахевиз, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
€ 111,517
Дом 4 комнаты в Hevizgyoerk, Венгрия
Дом 4 комнаты
Hevizgyoerk, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 85,741
Дом 5 комнат в Domony, Венгрия
Дом 5 комнат
Domony, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€ 161,242
Дом 3 комнаты в Domony, Венгрия
Дом 3 комнаты
Domony, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
€ 102,137
Дом 2 комнаты в Карталь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Карталь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 178,739
Дом 9 комнат в Domony, Венгрия
Дом 9 комнат
Domony, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 377 м²
€ 671,683
Дом 2 комнаты в Баг, Венгрия
Дом 2 комнаты
Баг, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 112,888
Дом 3 комнаты в Hevizgyoerk, Венгрия
Дом 3 комнаты
Hevizgyoerk, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€ 184,115
Дом 5 комнат в Тура, Венгрия
Дом 5 комнат
Тура, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€ 170,676
Дом 4 комнаты в Тура, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тура, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€ 175,379
Дом 4 комнаты в Тура, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тура, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
€ 142,454
Дом 4 комнаты в Карталь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Карталь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 176 м²
€ 201,586
Дом 2 комнаты в Баг, Венгрия
Дом 2 комнаты
Баг, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€ 80,365
Дом 4 комнаты в Domony, Венгрия
Дом 4 комнаты
Domony, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
€ 74,990
Дом 3 комнаты в Баг, Венгрия
Дом 3 комнаты
Баг, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 107,244
Дом 3 комнаты в Баг, Венгрия
Дом 3 комнаты
Баг, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 87,354
Дом 5 комнат в Баг, Венгрия
Дом 5 комнат
Баг, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
€ 185,459
Дом 5 комнат в Hevizgyoerk, Венгрия
Дом 5 комнат
Hevizgyoerk, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€ 155,624
Дом 4 комнаты в Тура, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тура, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 144,873
Дом 4 комнаты в Тура, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тура, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 147,561
Дом 3 комнаты в Гальгамача, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гальгамача, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€ 120,924
Дом 3 комнаты в Гальгамача, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гальгамача, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€ 120,924
Дом 4 комнаты в Тура, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тура, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€ 53,487
Дом 3 комнаты в Domony, Венгрия
Дом 3 комнаты
Domony, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€ 131,434
Дом 2 комнаты в Баг, Венгрия
Дом 2 комнаты
Баг, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 56,175
Дом 5 комнат в Тура, Венгрия
Дом 5 комнат
Тура, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€ 158,312
Дом 5 комнат в Domony, Венгрия
Дом 5 комнат
Domony, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
€ 115,576
Дом 2 комнаты в Domony, Венгрия
Дом 2 комнаты
Domony, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
€ 174,439

Параметры недвижимости в Aszodi jaras, Венгрия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти