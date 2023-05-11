Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Центральная Венгрия
  4. медье Пешт
  5. Aszodi jaras
  6. Квартиры

Квартиры в Aszodi jaras, Венгрия

Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Гальгамача, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Гальгамача, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 88,429
Квартира 1 комната в Баг, Венгрия
Квартира 1 комната
Баг, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
€ 67,733
Квартира 1 ванная в Асод, Венгрия
Квартира 1 ванная
Асод, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 77,218

Параметры недвижимости в Aszodi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти