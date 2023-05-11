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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Aszodi jaras
Жильё в Aszodi jaras, Венгрия
Тура
16
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61 объект найдено
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Дом 2 комнаты
Гальгахевиз, Венгрия
2
1
164 м²
€ 86,010
Дом 5 комнат
Тура, Венгрия
5
3
313 м²
€ 749,898
Дом 4 комнаты
Гальгахевиз, Венгрия
4
150 м²
€ 111,517
Дом 4 комнаты
Hevizgyoerk, Венгрия
4
1
110 м²
€ 85,741
Квартира 3 комнаты
Гальгамача, Венгрия
3
1
60 м²
€ 88,429
Дом 5 комнат
Domony, Венгрия
5
1
125 м²
€ 161,242
Квартира 1 комната
Баг, Венгрия
1
1
20 м²
€ 67,733
Дом 3 комнаты
Domony, Венгрия
3
105 м²
€ 102,137
Дом 2 комнаты
Карталь, Венгрия
2
1
85 м²
€ 178,739
Дом 9 комнат
Domony, Венгрия
9
7
377 м²
€ 671,683
Дом 2 комнаты
Баг, Венгрия
2
1
80 м²
€ 112,888
Дом 3 комнаты
Hevizgyoerk, Венгрия
3
1
140 м²
€ 184,115
Дом 5 комнат
Тура, Венгрия
5
2
110 м²
€ 170,676
Дом 4 комнаты
Тура, Венгрия
4
1
140 м²
€ 175,379
Дом 4 комнаты
Тура, Венгрия
4
2
146 м²
€ 142,454
Дом 4 комнаты
Карталь, Венгрия
4
1
176 м²
€ 201,586
Дом 2 комнаты
Баг, Венгрия
2
1
71 м²
€ 80,365
Дом 4 комнаты
Domony, Венгрия
4
2
155 м²
€ 74,990
Дом 3 комнаты
Баг, Венгрия
3
1
110 м²
€ 107,244
Дом 3 комнаты
Баг, Венгрия
3
1
90 м²
€ 87,354
Дом 5 комнат
Баг, Венгрия
5
1
300 м²
€ 185,459
Дом 5 комнат
Hevizgyoerk, Венгрия
5
1
135 м²
€ 155,624
Дом 4 комнаты
Тура, Венгрия
4
1
85 м²
€ 144,873
Дом 4 комнаты
Тура, Венгрия
4
1
85 м²
€ 147,561
Дом 3 комнаты
Гальгамача, Венгрия
3
1
74 м²
€ 120,924
Дом 3 комнаты
Гальгамача, Венгрия
3
1
74 м²
€ 120,924
Дом 4 комнаты
Тура, Венгрия
4
1
87 м²
€ 53,487
Дом 3 комнаты
Domony, Венгрия
3
1
79 м²
€ 131,434
Дом 2 комнаты
Баг, Венгрия
2
1
60 м²
€ 56,175
Дом 5 комнат
Тура, Венгрия
5
2
180 м²
€ 158,312
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Параметры недвижимости в Aszodi jaras, Венгрия
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