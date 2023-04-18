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Купить дом в Асод, Венгрия

4 объекта найдено
Дом 2 ванныхв Асод, Венгрия
Дом 2 ванных
Асод, Венгрия
2 ванных комнат 197 м² Количество этажей 2
€ 145,832
В легкодоступном городке округа Пешт выставлен на продажу внушительный семейный дом нескольк…
Коттедж 1 ваннаяв Асод, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Асод, Венгрия
1 ванных комнат 430 м² Количество этажей 3
€ 150,233
Особняк будет обновлен из Будапешта до 30 минут! Погреб здания (199 639 M2) Подманицкий зас…
Дом 2 ванныхв Асод, Венгрия
Дом 2 ванных
Асод, Венгрия
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 88,816
Отель örökpanorámás продается недалеко от центра, в тихом переулке на Aszód, 150m2-es семейн…
Дом 2 ванныхв Асод, Венгрия
Дом 2 ванных
Асод, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 219,156
Мы предлагаем исключительный торговый центр для продажи в округе Пешт, на площади Aszód Фё. …
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