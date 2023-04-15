Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Центральная Венгрия
  4. медье Пешт
  5. Cegledi jaras
  6. Альбертиша
  7. Дома

Купить дом в Альбертиша, Венгрия

43 объекта найдено
Дом 7 комнатв Альбертиша, Венгрия
Дом 7 комнат
Альбертиша, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 270 м²
€ 238,288
Дом 3 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 111,325
Дом 3 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 102,048
Дом 3 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 111,325
Дом 4 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 84,819
Дом 4 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м²
€ 116,626
Дом 3 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 128,554
Дом 3 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 132,529
Дом 5 комнатв Альбертиша, Венгрия
Дом 5 комнат
Альбертиша, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 156,120
Дом 4 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 209,131
Дом 2 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 2 комнаты
Альбертиша, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 100,722
Дом 4 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 92,506
Дом 3 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 214,698
Дом 3 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м²
€ 74,216
Дом 3 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 75,542
Дом 2 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 2 комнаты
Альбертиша, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 63,614
Дом 3 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 50,361
Дом 6 комнатв Альбертиша, Венгрия
Дом 6 комнат
Альбертиша, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 124 м²
€ 121,927
Дом 1 комнатав Альбертиша, Венгрия
Дом 1 комната
Альбертиша, Венгрия
1 Количество комнат 48 м²
€ 23,590
Дом 3 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 148,433
Дом 2 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 2 комнаты
Альбертиша, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 64,939
Дом 8 комнатв Альбертиша, Венгрия
Дом 8 комнат
Альбертиша, Венгрия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 356 м²
€ 371,082
Дом 4 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 120,602
Дом 3 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 172,288
Дом 4 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 155 м²
€ 140,216
Дом 3 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 71,566
Дом 5 комнатв Альбертиша, Венгрия
Дом 5 комнат
Альбертиша, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 132,264
Дом 3 комнатыв Альбертиша, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 124,048
Дом 6 комнатв Альбертиша, Венгрия
Дом 6 комнат
Альбертиша, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м²
€ 137,831
Дом 2 ванныхв Альбертиша, Венгрия
Дом 2 ванных
Альбертиша, Венгрия
2 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 88,076
Продажа Недавно построенная недвижимость в Альбертирсе, недалеко от центра, без пробок, от ш…
Realting.com
Перейти