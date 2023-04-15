Купить недвижимость в Альбертиша, Венгрия

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Венгрия
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Альбертиша
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45 объектов найдено
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Дом 7 комнат
Альбертиша, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
270 м²
€ 238,288
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 111,325
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 102,048
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 111,325
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 84,819
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
€ 116,626
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 128,554
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 132,529
Дом 5 комнат
Альбертиша, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 156,120
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 209,131
Дом 2 комнаты
Альбертиша, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 100,722
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 92,506
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 214,698
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
117 м²
€ 74,216
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 75,542
Дом 2 комнаты
Альбертиша, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 63,614
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 50,361
Дом 6 комнат
Альбертиша, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
124 м²
€ 121,927
Дом 1 комната
Альбертиша, Венгрия
1 Количество комнат
48 м²
€ 23,590
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 148,433
Дом 2 комнаты
Альбертиша, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 64,939
Дом 8 комнат
Альбертиша, Венгрия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
356 м²
€ 371,082
Квартира 5 комнат
Альбертиша, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
173 м²
€ 212,047
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 120,602
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 172,288
Дом 4 комнаты
Альбертиша, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
155 м²
€ 140,216
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 71,566
Дом 5 комнат
Альбертиша, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 132,264
Дом 3 комнаты
Альбертиша, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 124,048
Дом 6 комнат
Альбертиша, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
180 м²
€ 137,831
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