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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Ajkai jaras
Дома
Дома в Ajkai jaras, Венгрия
Айка
21
Дом
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29 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Nyirad, Венгрия
3
1
110 м²
€ 32,037
Дом 4 комнаты
Nyirad, Венгрия
4
2
108 м²
€ 30,960
Дом 6 комнат
Айка, Венгрия
6
3
300 м²
€ 296,143
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
77 м²
€ 80,497
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
3
1
120 м²
€ 156,148
Дом 2 комнаты
Nyirad, Венгрия
2
1
119 м²
€ 67,036
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
5
2
128 м²
€ 107,419
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
4
1
117 м²
€ 290,758
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
4
2
140 м²
€ 196,262
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
3
1
106 м²
€ 109,034
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
56 м²
€ 58,959
Дом 2 комнаты
Варошлёд, Венгрия
2
95 м²
€ 61,921
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
3
1
80 м²
€ 67,036
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
4
1
170 м²
€ 114,419
Дом 3 комнаты
Кишлёд, Венгрия
3
1
98 м²
€ 79,420
Дом 7 комнат
Айка, Венгрия
7
2
150 м²
€ 153,456
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
4
2
240 м²
€ 592,285
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
5
2
272 м²
€ 592,285
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
126 м²
€ 85,881
Дом 2 комнаты
Urkut, Венгрия
2
1
55 м²
€ 25,576
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
5
3
300 м²
€ 134,341
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
5
2
158 м²
€ 129,050
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
74 м²
€ 52,498
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
3
2
100 м²
€ 153,187
Дом
Айка, Венгрия
312 м²
2
€ 227,982
Дом 4 ванных
Халимба, Венгрия
4
340 м²
2
€ 251,517
Дом 1 ванная
Magyarpolany, Венгрия
1
120 м²
2
€ 235,833
Дом 2 ванных
Айка, Венгрия
2
200 м²
3
€ 132,516
Дом 2 ванных
Айка, Венгрия
2
864 м²
3
€ 168,452
Параметры недвижимости в Ajkai jaras, Венгрия
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