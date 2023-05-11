Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Веспрем
  5. Ajkai jaras
  6. Дома

Дома в Ajkai jaras, Венгрия

Айка
21
29 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Nyirad, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyirad, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 32,037
Дом 4 комнаты в Nyirad, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyirad, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
€ 30,960
Дом 6 комнат в Айка, Венгрия
Дом 6 комнат
Айка, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€ 296,143
Дом 2 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€ 80,497
Дом 3 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 156,148
Дом 2 комнаты в Nyirad, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nyirad, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
€ 67,036
Дом 5 комнат в Айка, Венгрия
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
€ 107,419
Дом 4 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
€ 290,758
Дом 4 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 196,262
Дом 3 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€ 109,034
Дом 2 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 58,959
Дом 2 комнаты в Варошлёд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Варошлёд, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 95 м²
€ 61,921
Дом 3 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 67,036
Дом 4 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€ 114,419
Дом 3 комнаты в Кишлёд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишлёд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€ 79,420
Дом 7 комнат в Айка, Венгрия
Дом 7 комнат
Айка, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 153,456
Дом 4 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€ 592,285
Дом 5 комнат в Айка, Венгрия
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 272 м²
€ 592,285
Дом 2 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
€ 85,881
Дом 2 комнаты в Urkut, Венгрия
Дом 2 комнаты
Urkut, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 25,576
Дом 5 комнат в Айка, Венгрия
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€ 134,341
Дом 5 комнат в Айка, Венгрия
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
€ 129,050
Дом 2 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€ 52,498
Дом 3 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 153,187
Дом в Айка, Венгрия
Дом
Айка, Венгрия
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
€ 227,982
Дом 4 ванных в Халимба, Венгрия
Дом 4 ванных
Халимба, Венгрия
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
€ 251,517
Дом 1 ванная в Magyarpolany, Венгрия
Дом 1 ванная
Magyarpolany, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
€ 235,833
Дом 2 ванных в Айка, Венгрия
Дом 2 ванных
Айка, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
€ 132,516
Дом 2 ванных в Айка, Венгрия
Дом 2 ванных
Айка, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 864 м²
Количество этажей 3
€ 168,452

Параметры недвижимости в Ajkai jaras, Венгрия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти