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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Ajkai jaras
Квартиры
Квартиры в Ajkai jaras, Венгрия
Айка
27
Квартира
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27 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
54 м²
€ 96,650
Квартира 1 комната
Айка, Венгрия
1
1
35 м²
€ 84,804
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
55 м²
€ 80,497
Квартира 1 комната
Айка, Венгрия
1
1
41 м²
€ 107,419
Квартира 4 комнаты
Айка, Венгрия
4
1
86 м²
€ 142,687
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
55 м²
€ 128,957
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
55 м²
€ 80,497
Квартира 1 комната
Айка, Венгрия
1
1
38 м²
€ 53,036
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
54 м²
€ 69,728
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
62 м²
€ 122,468
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
53 м²
€ 85,881
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
56 м²
€ 96,650
Квартира 3 комнаты
Айка, Венгрия
3
1
63 м²
€ 75,113
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
53 м²
€ 66,901
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
64 м²
€ 160,186
Квартира 3 комнаты
Айка, Венгрия
3
1
63 м²
€ 80,228
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
36 м²
€ 48,433
Квартира 5 комнат
Айка, Венгрия
5
1
86 м²
€ 215,376
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
49 м²
€ 80,497
Квартира 4 комнаты
Айка, Венгрия
4
1
69 м²
€ 148,071
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
52 м²
€ 80,497
Квартира 4 комнаты
Айка, Венгрия
4
1
125 м²
€ 174,993
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
52 м²
€ 92,073
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
54 м²
€ 84,266
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
43 м²
€ 53,575
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2
1
32 м²
€ 67,036
Квартира 4 комнаты
Айка, Венгрия
4
1
94 м²
€ 255,490
Параметры недвижимости в Ajkai jaras, Венгрия
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