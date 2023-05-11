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Квартиры в Ajkai jaras, Венгрия

Айка
27
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27 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 96,650
Квартира 1 комната в Айка, Венгрия
Квартира 1 комната
Айка, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€ 84,804
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 80,497
Квартира 1 комната в Айка, Венгрия
Квартира 1 комната
Айка, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€ 107,419
Квартира 4 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€ 142,687
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 128,957
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 80,497
Квартира 1 комната в Айка, Венгрия
Квартира 1 комната
Айка, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€ 53,036
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 69,728
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 122,468
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 85,881
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 96,650
Квартира 3 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€ 75,113
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 66,901
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 160,186
Квартира 3 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€ 80,228
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€ 48,433
Квартира 5 комнат в Айка, Венгрия
Квартира 5 комнат
Айка, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€ 215,376
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€ 80,497
Квартира 4 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€ 148,071
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 80,497
Квартира 4 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€ 174,993
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 92,073
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 84,266
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€ 53,575
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€ 67,036
Квартира 4 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€ 255,490

Параметры недвижимости в Ajkai jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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