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Жильё в Ajkai jaras, Венгрия

Айка
48
56 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 96,650
Квартира 1 комната в Айка, Венгрия
Квартира 1 комната
Айка, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€ 84,804
Дом 3 комнаты в Nyirad, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyirad, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 32,037
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 80,497
Дом 4 комнаты в Nyirad, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyirad, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
€ 30,960
Дом 6 комнат в Айка, Венгрия
Дом 6 комнат
Айка, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€ 296,143
Дом 2 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€ 80,497
Квартира 1 комната в Айка, Венгрия
Квартира 1 комната
Айка, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€ 107,419
Дом 3 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 156,148
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 128,957
Квартира 4 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€ 142,687
Дом 2 комнаты в Nyirad, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nyirad, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
€ 67,036
Дом 5 комнат в Айка, Венгрия
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
€ 107,419
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 80,497
Дом 4 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
€ 290,758
Квартира 1 комната в Айка, Венгрия
Квартира 1 комната
Айка, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€ 53,036
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 69,728
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 122,468
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 85,881
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 96,650
Дом 4 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 196,262
Дом 3 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€ 109,034
Квартира 3 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€ 75,113
Дом 2 комнаты в Айка, Венгрия
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 58,959
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 66,901
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 160,186
Квартира 3 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€ 80,228
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€ 48,433
Квартира 5 комнат в Айка, Венгрия
Квартира 5 комнат
Айка, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€ 215,376
Квартира 2 комнаты в Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€ 80,497

Параметры недвижимости в Ajkai jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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