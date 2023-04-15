Купить дом в Айка, Венгрия

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Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Ajkai jaras
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22 объекта найдено
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Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 153,734
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 26,373
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
€ 111,060
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
117 м²
€ 286,264
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 193,228
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
106 м²
€ 111,060
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 58,048
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 66,000
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
170 м²
€ 117,951
This large-scale family house is located on the high point of Ajka, on Kórházdomb, which can…
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
175 м²
€ 177,324
Дом 7 комнат
Айка, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 151,084
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
240 м²
€ 583,129
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
272 м²
€ 583,129
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
126 м²
€ 84,554
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
€ 132,264
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 225,300
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
158 м²
€ 126,963
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 51,686
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 150,818
Дом
Айка, Венгрия
312 м²
Количество этажей 2
€ 225,131
Предлагаем на покупку в Побережье, в районе замка, дом 1638 года постройки, ПЛАСТИКА, цоколь…
Дом 2 ванных
Айка, Венгрия
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 3
€ 130,859
Одиночный каб, продающийся на губе, возле больницы. 220 M2, гостиная + 5 комнат, галерирован…
Дом 2 ванных
Айка, Венгрия
2 ванных комнат
864 м²
Количество этажей 3
€ 166,346
На популярной, излюбленной части его губы, колтовой холм продавец он почти 900 M2 семейных д…
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