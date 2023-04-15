Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Веспрем
  5. Ajkai jaras
  6. Айка
  7. Дома

Купить дом в Айка, Венгрия

22 объекта найдено
Дом 3 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 153,734
Дом 2 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 26,373
Дом 5 комнатв Айка, Венгрия
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 111,060
Дом 4 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 117 м²
€ 286,264
Дом 4 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 193,228
Дом 3 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м²
€ 111,060
Дом 2 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 58,048
Дом 3 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 66,000
Дом 4 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 170 м²
€ 117,951
This large-scale family house is located on the high point of Ajka, on Kórházdomb, which can…
Дом 4 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 175 м²
€ 177,324
Дом 7 комнатв Айка, Венгрия
Дом 7 комнат
Айка, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 151,084
Дом 4 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 240 м²
€ 583,129
Дом 5 комнатв Айка, Венгрия
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 272 м²
€ 583,129
Дом 2 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 126 м²
€ 84,554
Дом 5 комнатв Айка, Венгрия
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 132,264
Дом 5 комнатв Айка, Венгрия
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 225,300
Дом 5 комнатв Айка, Венгрия
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м²
€ 126,963
Дом 2 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 51,686
Дом 3 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 150,818
Домв Айка, Венгрия
Дом
Айка, Венгрия
312 м² Количество этажей 2
€ 225,131
Предлагаем на покупку в Побережье, в районе замка, дом 1638 года постройки, ПЛАСТИКА, цоколь…
Дом 2 ванныхв Айка, Венгрия
Дом 2 ванных
Айка, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 130,859
Одиночный каб, продающийся на губе, возле больницы. 220 M2, гостиная + 5 комнат, галерирован…
Дом 2 ванныхв Айка, Венгрия
Дом 2 ванных
Айка, Венгрия
2 ванных комнат 864 м² Количество этажей 3
€ 166,346
На популярной, излюбленной части его губы, колтовой холм продавец он почти 900 M2 семейных д…
Realting.com
Перейти