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Купить недвижимость в Айка, Венгрия

48 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 153,734
Дом 2 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 26,373
Квартира 4 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Айка, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 140,481
Квартира 2 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 132,264
Квартира 2 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 87,204
Дом 5 комнатв Айка, Венгрия
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 111,060
Квартира 2 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 79,253
Дом 4 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 117 м²
€ 286,264
Квартира 1 комнатав Айка, Венгрия
Квартира 1 комната
Айка, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 52,747
Квартира 2 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 68,650
Квартира 2 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 84,554
Квартира 2 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 128,554
Квартира 2 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 96,746
Дом 4 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 193,228
Дом 3 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м²
€ 111,060
Квартира 3 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Айка, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 76,602
Дом 2 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 58,048
Квартира 2 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 65,867
Квартира 3 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Айка, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 97,807
Квартира 2 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 157,710
Квартира 4 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Айка, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 121,927
Квартира 3 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Айка, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 78,988
Квартира 2 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 50,335
Квартира 5 комнатв Айка, Венгрия
Квартира 5 комнат
Айка, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 212,047
Квартира 2 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 79,253
Дом 3 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 3 комнаты
Айка, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 66,000
Дом 4 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 170 м²
€ 117,951
This large-scale family house is located on the high point of Ajka, on Kórházdomb, which can…
Квартира 4 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Айка, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 145,782
Квартира 2 комнатыв Айка, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Айка, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 79,253
Дом 4 комнатыв Айка, Венгрия
Дом 4 комнаты
Айка, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 175 м²
€ 177,324
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