Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Ионические острова
  5. Zakynthos Municipality
  6. Закинтос
  7. Коттеджи

Купить коттедж с видом на море в Закинтос, Греция

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 спальнив Закинтос, Греция
Коттедж 2 спальни
Закинтос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
На продажу выставлен коттедж площадью 120 кв.м, расположенный на приморском участке 2085 кв.…
Realting.com
Перейти