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Виллы с видом на море в периферийная единица Закинф, Греция

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1 объект найдено
Вилла 11 спален в Циливи, Греция
Вилла 11 спален
Циливи, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 1
€ 3,200,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Закинф, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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