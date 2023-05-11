Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Ионические острова
  5. Виллы

Виллы в периферийная единица Закинф, Греция

Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 3 спальни в периферия Ионические острова, Греция
Вилла 3 спальни
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Вилла 11 спален в Циливи, Греция
Вилла 11 спален
Циливи, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 1
€ 3,200,000
Вилла 4 спальни в Музаки, Греция
Вилла 4 спальни
Музаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,500,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Закинф, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти