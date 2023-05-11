Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Ионические острова

Жильё с видом на море в периферийная единица Закинф, Греция

Zakynthos Municipality
17
Закинтос
9
4 объекта найдено
Вилла 11 спален в Циливи, Греция
Вилла 11 спален
Циливи, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 1
€ 3,200,000
Коттедж 2 спальни в Закинтос, Греция
Коттедж 2 спальни
Закинтос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Коттедж 4 спальни в Альканас, Греция
Коттедж 4 спальни
Альканас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 420,000
Коттедж 4 спальни в Мариес, Греция
Коттедж 4 спальни
Мариес, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 200,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Закинф, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти