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Дома с видом на горы в периферийная единица Закинф, Греция

Zakynthos Municipality
11
Закинтос
3
13 объектов найдено
Коттедж 5 спален с видом на горы в Виноградники, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы
Виноградники, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 сп…
€945,000
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 5
Площадь 350 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из одной …
€1,50 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из Втор…
€420,000
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
На продажу выставлен коттедж площадью 120 кв.м, расположенный на приморском участке 2085 кв.…
€450,000
Дом 11 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Дом 11 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Комнаты 12
Площадь 550 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
€3,20 млн
Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 5
Площадь 225 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 сп…
€945,000
Вилла 11 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Циливи, Греция
Вилла 11 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Циливи, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
€3,20 млн
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Закинтос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Закинтос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж площадью 120 кв.м, расположенный на приморском участке 2085 кв.…
€450,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Альканас, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Альканас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из Втор…
€420,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Мариес, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Мариес, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 118 кв.м на острове Закинф. Цокольный этаж состоит из о…
€200,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Музаки, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Музаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из одной …
€1,50 млн
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Музаки, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Музаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из Втор…
€150,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Музаки, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Музаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из Втор…
€160,000

Типы недвижимости в периферийная единица Закинф

коттеджи

Параметры недвижимости в периферийная единица Закинф, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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