Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Ионические острова
  5. Квартиры

Квартиры в периферийная единица Закинф, Греция

Zakynthos Municipality
7
Закинтос
7
Квартира В архив
Очистить
7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Амбелокипи, Греция
Квартира 2 спальни
Амбелокипи, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€ 175,000
Квартира 3 спальни в Амбелокипи, Греция
Квартира 3 спальни
Амбелокипи, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
€ 425,000
Квартира 3 спальни в Амбелокипи, Греция
Квартира 3 спальни
Амбелокипи, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€ 312,000
Квартира 2 спальни в Амбелокипи, Греция
Квартира 2 спальни
Амбелокипи, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
€ 145,000
Квартира 3 спальни в Амбелокипи, Греция
Квартира 3 спальни
Амбелокипи, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€ 210,000
Квартира 2 спальни в Амбелокипи, Греция
Квартира 2 спальни
Амбелокипи, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
€ 335,000
Квартира 2 спальни в Амбелокипи, Греция
Квартира 2 спальни
Амбелокипи, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€ 160,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Закинф, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти