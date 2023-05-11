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Коттеджи в Zakynthos Municipality, Греция

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8 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Амбелокипи, Греция
Коттедж 5 спален
Амбелокипи, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 945,000
Коттедж 3 спальни в Агии Пантес, Греция
Коттедж 3 спальни
Агии Пантес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 525,000
Коттедж 2 спальни в Закинтос, Греция
Коттедж 2 спальни
Закинтос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 450,000
Коттедж 4 спальни в Альканас, Греция
Коттедж 4 спальни
Альканас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 420,000
Коттедж 4 спальни в Мариес, Греция
Коттедж 4 спальни
Мариес, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 200,000
Коттедж 1 комната в Кипсели, Греция
Коттедж 1 комната
Кипсели, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Коттедж 1 комната в Музаки, Греция
Коттедж 1 комната
Музаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Коттедж 1 комната в Музаки, Греция
Коттедж 1 комната
Музаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 160,000

Параметры недвижимости в Zakynthos Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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