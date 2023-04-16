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Купить недвижимость в Закинтос, Греция

9 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Амбелокипи, Греция
Квартира 2 спальни
Амбелокипи, Греция
1 ванных комнат 87 м²
€ 175,000
Ampelokipi vetral of Athens apartment oif 87 sq.m. airy ground floor in very good condition …
Коттедж 5 спаленв Амбелокипи, Греция
Коттедж 5 спален
Амбелокипи, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 945,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 сп…
Квартира 3 спальнив Амбелокипи, Греция
Квартира 3 спальни
Амбелокипи, Греция
1 ванных комнат 112 м²
€ 425,000
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens Center: Athens - Ampelokipoi 112 Sq.m., 3…
Квартира 3 спальнив Амбелокипи, Греция
Квартира 3 спальни
Амбелокипи, Греция
1 ванных комнат 96 м²
€ 312,000
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens Center: Athens - Ampelokipoi 112 Sq.m., 3…
Квартира 2 спальнив Амбелокипи, Греция
Квартира 2 спальни
Амбелокипи, Греция
1 ванных комнат 137 м²
€ 145,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens Center: Athens - Ampelokipoi 137 Sq.m., 2 Bedro…
Квартира 3 спальнив Амбелокипи, Греция
Квартира 3 спальни
Амбелокипи, Греция
1 ванных комнат 98 м²
€ 210,000
Ampelokipi cetral of Athens, apartment΄ of 98sq.m. 2nd floor corner in excellent condition d…
Квартира 2 спальнив Амбелокипи, Греция
Квартира 2 спальни
Амбелокипи, Греция
1 ванных комнат 109 м²
€ 335,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens Center: Athens - Ampelokipoi 109 Sq.m., 2 Bedro…
Квартира 2 спальнив Амбелокипи, Греция
Квартира 2 спальни
Амбелокипи, Греция
1 ванных комнат 82 м²
€ 160,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens Center: Athens - Ampelokipoi 82 Sq.m., 2 Bedroo…
Коттедж 2 спальнив Закинтос, Греция
Коттедж 2 спальни
Закинтос, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
На продажу выставлен коттедж площадью 120 кв.м, расположенный на приморском участке 2085 кв.…
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