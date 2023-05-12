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Жильё с видом на море в Загора, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Загора, Греция
Коттедж 4 спальни
Загора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
Коттедж 2 спальни в Загора, Греция
Коттедж 2 спальни
Загора, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 37,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состо…
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