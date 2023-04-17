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Купить вилла с видом на море в Zagora - Mouresi Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 7 спаленв Ksorychti, Греция
Вилла 7 спален
Ksorychti, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 4 спальны…
Вилла 1 комнатав Agios Dimitrios, Греция
Вилла 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…

Параметры недвижимости в Zagora - Mouresi Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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