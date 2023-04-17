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Купить недвижимость с бассейном в Zagora - Mouresi Municipality, Греция

Загора
2
1 объект найдено
Вилла 1 комнатав Agios Dimitrios, Греция
Вилла 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…

Параметры недвижимости в Zagora - Mouresi Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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