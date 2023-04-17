Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Фессалия
  5. Zagora - Mouresi Municipality
  6. Коттеджи

Купить коттедж в Zagora - Mouresi Municipality, Греция

Загора
1
Коттедж В архив
Очистить
4 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив Ksorychti, Греция
Коттедж 2 спальни
Ksorychti, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 65,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж сост…
Коттедж 7 спаленв Муресион, Греция
Коттедж 7 спален
Муресион, Греция
9 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 790,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Коттедж 4 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 4 спальни
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Коттедж 2 спальнив Загора, Греция
Коттедж 2 спальни
Загора, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 37,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состо…

Параметры недвижимости в Zagora - Mouresi Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти