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Купить квартиру с видом на горы в Zagora - Mouresi Municipality, Греция

Загора
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1 объект найдено
Квартира 4 спальнив Загора, Греция
Квартира 4 спальни
Загора, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на первом этаже и …

Параметры недвижимости в Zagora - Mouresi Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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