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  5. Zagora - Mouresi Municipality

Купить недвижимость в Zagora - Mouresi Municipality, Греция

Загора
2
7 объектов найдено
Квартира 4 спальнив Загора, Греция
Квартира 4 спальни
Загора, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Квартира расположена на первом этаже и …
Коттедж 2 спальнив Ksorychti, Греция
Коттедж 2 спальни
Ksorychti, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 65,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж сост…
Вилла 7 спаленв Ksorychti, Греция
Вилла 7 спален
Ksorychti, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 4 спальны…
Коттедж 7 спаленв Муресион, Греция
Коттедж 7 спален
Муресион, Греция
9 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 790,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Вилла 1 комнатав Agios Dimitrios, Греция
Вилла 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
Коттедж 4 спальнив Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 4 спальни
Agios Dimitrios, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
Коттедж 2 спальнив Загора, Греция
Коттедж 2 спальни
Загора, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 37,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состо…

Параметры недвижимости в Zagora - Mouresi Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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