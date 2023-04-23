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Коттеджи в Загливерион, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Загливерион, Греция
Коттедж 4 спальни
Загливерион, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
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