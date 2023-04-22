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Жильё с видом на горы в Захаро, Греция

1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Захаро, Греция
Вилла 3 спальни
Захаро, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 895,000
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
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