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Купить вилла с видом на горы в Ксилокастрон, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Laliotis, Греция
Вилла 5 спален
Laliotis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 840,000
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
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