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Таунхаусы с видом на море в Ксилокастрон, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Laliotis, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Laliotis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€235,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Laliotis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Laliotis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€170,000
Realting.com
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