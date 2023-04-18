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Купить недвижимость с бассейном в Ксилокастрон, Греция

2 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Laliotis, Греция
Квартира 1 спальня
Laliotis, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 146,000
Предлагается на продажу Ksilokastro apartmentsквартира площадью 58 кв.м. на Восточном Пелопо…
Вилла 5 спаленв Laliotis, Греция
Вилла 5 спален
Laliotis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 840,000
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
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