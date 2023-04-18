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Купить недвижимость с видом на горы в Ксилокастрон, Греция

4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Laliotis, Греция
Квартира 2 спальни
Laliotis, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
Квартира 1 спальняв Laliotis, Греция
Квартира 1 спальня
Laliotis, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 146,000
Предлагается на продажу Ksilokastro apartmentsквартира площадью 58 кв.м. на Восточном Пелопо…
Коттедж 4 спальнив Laliotis, Греция
Коттедж 4 спальни
Laliotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
Вилла 5 спаленв Laliotis, Греция
Вилла 5 спален
Laliotis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 840,000
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
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