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Купить коттедж с видом на горы в Ксилокастрон, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальнив Laliotis, Греция
Коттедж 4 спальни
Laliotis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
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