Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Sikyona
  6. Laliotis
  7. Ксилокастрон
  8. Квартиры

Купить квартиру с бассейном в Ксилокастрон, Греция

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Laliotis, Греция
Квартира 1 спальня
Laliotis, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 146,000
Предлагается на продажу Ksilokastro apartmentsквартира площадью 58 кв.м. на Восточном Пелопо…
Realting.com
Перейти