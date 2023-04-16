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Купить квартира-студия в Ксанти, Греция

Хрисуполис
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1 объект найдено
Студия 1 комнатав Хрисуполис, Греция
Студия 1 комната
Хрисуполис, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 57,000
Префектура Кавала, Хрисуполи: Продается недавно построенная студия 45 кв.м. фасад на первый …

Параметры недвижимости в Ксанти, Греция

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