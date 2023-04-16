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Купить коттедж с видом на горы в Ксанти, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 1 спальняв Paradisos, Греция
Коттедж 1 спальня
Paradisos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Кавале. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 3 спальнив Agios Kosmas, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Kosmas, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Кавале. Второй этаж состоит из одной спально…

Параметры недвижимости в Ксанти, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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