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Купить квартиру в Ксанти, Греция

Хрисуполис
4
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7 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Xanthi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Xanthi Municipality, Греция
3 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 200,000
Продается квартира площадью 88 кв.м в Ксанти. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
Студия 1 комнатав Хрисуполис, Греция
Студия 1 комната
Хрисуполис, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 57,000
Префектура Кавала, Хрисуполи: Продается недавно построенная студия 45 кв.м. фасад на первый …
Квартира 12 комнатв Хрисуполис, Греция
Квартира 12 комнат
Хрисуполис, Греция
12 Количество комнат 4 ванных комнат 352 м² 4 Этаж
€ 500,000
Kavala Prefecture, Chrysoupoli: Apartment complex of 352 sq.m. for sale. 4 floors with eleva…
Квартира 1 комнатав Paradisos, Греция
Квартира 1 комната
Paradisos, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1 Этаж
€ 60,000
Apartment for sale in Paradeisos, Chrisoupoli of Kavala Prefecture for 60.000€ (Listing No Ν…
Квартира 1 комнатав Paradisos, Греция
Квартира 1 комната
Paradisos, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 70,000
Продается квартира в Крисуполи префектуры Кавала за 70.000 € (Листинг № ΝΠ449). Еще одна соб…
Квартира 2 спальнив Хрисуполис, Греция
Квартира 2 спальни
Хрисуполис, Греция
1 ванных комнат
€ 165,000
Martiou ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 95 m2, Мансарда …
Квартира 3 спальнив Хрисуполис, Греция
Квартира 3 спальни
Хрисуполис, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 118 кв.м в Кавале. Квартира расположена на третьем этаже и состо…

Параметры недвижимости в Ксанти, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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